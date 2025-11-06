DAX24.003 -0,2%Est505.661 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,94 -2,9%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.488 -1,0%Euro1,1516 +0,2%Öl64,22 +1,1%Gold4.012 +0,8%
AKTIE IM FOKUS: Lanxess weiter unter Druck - Schon am Vortag Tiefstand seit 2009

06.11.25 08:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
17,37 EUR -2,08 EUR -10,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag auf einen Tiefstand seit 2009 abgerutschten Aktien von LANXESS haben am Donnerstag die Verluste fortgesetzt. Auf Tradegate flel der Kurs um 2,3 Prozent auf knapp unter 19 Euro in Relation zum Vortagesschluss auf Xetra. Bei 18,91 Euro hatten die Papiere am Mittwoch das vieljährige Tief ausgelotet.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege im dritten Quartal um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan von Jefferies. Sämtliche operativen Einheiten des Chemiekonzerns seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit Blick auf das operative Jahresergebnis (Ebitda) sei Lanxess vorsichtiger geworden, dies decke sich mit der Markterwartung./bek/jha/

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:46LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:46LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.

