AKTIEN IM FOKUS: Rheinmetall setzen Rekordjagd fort - Renk und Hensoldt im Minus

16.09.25 12:14 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag wieder aufgenommene Rekordrally bei Rheinmetall ist am Dienstag direkt in die nächste Runde gegangen. Die Titel des Rüstungskonzerns wurden in der Spitze zu 1.983 Euro gehandelt und näherten sich der bislang noch unerreichten 2.000-Euro-Marke. Sie hoben sich damit etwas ab vom Sektorumfeld, das sich sonst für gewöhnlich gleicht. Denn RENK und HENSOLDT waren nach freundlichem Start zuletzt moderat mit bis zu 0,3 Prozent ins Minus gerutscht, während der Kurs von Rheinmetall noch mit 0,8 Prozent im Plus stand.

Viele Analysten trauen der Rheinmetall-Aktie schon länger den Sprung über die 2.000er-Marke zu. Mit der DZ Bank und dem Bankhaus Metzler kamen am Dienstag zwei weitere hinzu, die dem Rüstungskonzern 2.240 beziehungsweise 2.300 Euro zutrauen und so zur Gruppe der größten Optimisten aufschließen. Ähnlich hohe Kursziele von 2.250 Euro nannten am Vortag bereits die Experten von Jefferies und JPMorgan.

Holger Schmidt von der DZ Bank befasste sich am Dienstag mit der Nachricht vom Vortag, dass Rheinmetall den Schiffbauer NVL übernimmt. Strategisch mache dieser Schritt Sinn, da der Rüstungskonzern zum Marine-Systemhaus werde und künftig ein noch umfassenderes Portfolio anbieten könne. Laut Alexander Neuberger von Metzler macht Rheinmetall dadurch einen Schritt hin zum globalen Player in allen drei Rüstungsdomänen - an Land, in der Luft und auf See.

Das höchste bekannte Kursziel nennt derzeit das Analysehaus MWB, welches das Rheinmetall-Kursziel jüngst nach dem Abschuss russischer Drohen über Polen auf 2.500 Euro erhöht hatte. Das Eindringen der Drohnen in den polnischen Luftraum habe aus theoretischem Verteidigungsbedarf dringenden Beschaffungsbedarf gemacht, hatte Jens-Peter Rieck Mitte der Vorwoche als Argument geschrieben./tih/niw/jha/

