DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.808 -0,1%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1771 +0,3%Öl67,40 +0,8%Gold3.681 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
DAX mit unsicherem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt DAX mit unsicherem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt
Während Google kämpft: 5 KI-Medienriesen, die ihr Geschäft neu erfinden Während Google kämpft: 5 KI-Medienriesen, die ihr Geschäft neu erfinden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Aktien Schweiz etwas leichter - Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

15.09.25 17:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Logitech S.A.
87,02 CHF 1,16 CHF 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
71,96 CHF -1,02 CHF -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
97,66 CHF -1,19 CHF -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.091,00 CHF 15,50 CHF 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
152,65 CHF 4,00 CHF 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
260,40 CHF -4,10 CHF -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
150,65 CHF 1,15 CHF 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,12 CHF 0,76 CHF 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der Woche beendet. Händler sprachen von Zurückhaltung vor der Zinssitzung der US-Notenbank, deren Ergebnis am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa bekanntgegeben wird. Am Markt wird angesichts der sich eintrübenden Lage auf dem US-Arbeitsmarkt weithin erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird.

Wer­bung

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 12.144 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,84 (zuvor: 14,87) Millionen Aktien.

Die drei Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche verloren zwischen 1,2 und 1,6 Prozent.

Givaudan (-0,5%) profitierten nicht von der Hochstufung auf "Hold" von "Underperform" durch Jefferies.

Wer­bung

Richemont setzten sich an die Spitze der Gewinner im SMI. Die Titel waren im Einklang mit dem europäischen Luxusgütersektor gesucht und gewannen 2,7 Prozent. Swatch verbesserten sich um 0,8 Prozent. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung hatte Swatch-CEO Nick Hayek berichtet, dass sich Swatch-Uhren in den USA immer noch gut verkauften - trotz der Preiserhöhungen, die Swatch aufgrund der höheren US-Zölle vornehmen musste.

Rege nachgefragt wurden auch die Aktien der UBS (+2,3%). Logitech und Partners Group verbesserten sich je um 1,4 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 11:46 ET (15:46 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Logitech

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Logitech

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen