Aktien Schweiz etwas leichter - Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der Woche beendet. Händler sprachen von Zurückhaltung vor der Zinssitzung der US-Notenbank, deren Ergebnis am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa bekanntgegeben wird. Am Markt wird angesichts der sich eintrübenden Lage auf dem US-Arbeitsmarkt weithin erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 12.144 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,84 (zuvor: 14,87) Millionen Aktien.

Die drei Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche verloren zwischen 1,2 und 1,6 Prozent.

Givaudan (-0,5%) profitierten nicht von der Hochstufung auf "Hold" von "Underperform" durch Jefferies.

Richemont setzten sich an die Spitze der Gewinner im SMI. Die Titel waren im Einklang mit dem europäischen Luxusgütersektor gesucht und gewannen 2,7 Prozent. Swatch verbesserten sich um 0,8 Prozent. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung hatte Swatch-CEO Nick Hayek berichtet, dass sich Swatch-Uhren in den USA immer noch gut verkauften - trotz der Preiserhöhungen, die Swatch aufgrund der höheren US-Zölle vornehmen musste.

Rege nachgefragt wurden auch die Aktien der UBS (+2,3%). Logitech und Partners Group verbesserten sich je um 1,4 Prozent.

