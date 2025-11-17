DAX23.728 -0,6%Est505.648 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1602 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.083 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken. Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken.
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Notierung im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz fällt am Mittag

17.11.25 12:04 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 362,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
363,00 EUR -4,40 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 362,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 362,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 365,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.483 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 22,35 Prozent sinken.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,86 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 362,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,54 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 42,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt

Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
08:11Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
14.11.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:11Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
14.11.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen