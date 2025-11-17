Allianz Aktie News: Allianz fällt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 362,90 EUR ab.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 362,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 362,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 365,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.483 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 22,35 Prozent sinken.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,86 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 362,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,54 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 42,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,86 EUR je Aktie aus.

