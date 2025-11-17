Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Vormittag auf rotes Terrain

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 366,60 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 366,60 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 364,80 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 365,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.798 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 3,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,13 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,86 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 362,14 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 EUR, nach 6,54 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 26,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 42,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

