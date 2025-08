Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 194,45 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 194,45 USD. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 193,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 194,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 983.526 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,48 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 27,73 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,516 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 212,33 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 96,54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 28.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

