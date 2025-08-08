Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 202,28 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 202,28 USD zu. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 204,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,26 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.567.016 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,36 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,516 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 212,33 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,94 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2019
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.2008
|Google sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.2008
|Google ausgestoppt
|Nasd@q Inside
|16.03.2007
|Google Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|08.03.2006
|Google im intakten Abwärtstrend
|Der Aktionär
