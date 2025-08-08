DAX24.064 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +1,2%Dow44.468 +1,1%Nas21.559 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1658 +0,4%Öl66,36 -0,5%Gold3.341 -0,1%
Kursentwicklung

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Aufschlag

12.08.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 202,28 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 202,28 USD zu. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 204,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,26 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.567.016 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,36 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,516 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 212,33 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,94 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

