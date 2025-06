Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag verlustreich

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 173,98 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 173,98 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 172,42 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.271.549 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 19,01 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 19,23 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,516 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 196,83 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89,97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 80,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA-Aktie zunehmend im Schatten: Diese KI-Aktie rückt in den Fokus der Top-Investoren

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Apple-Aktie leichter: Aus diesem Grund kommt es bei Apple zu Verzögerungen bei KI-Siri