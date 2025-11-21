Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 302,94 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 303,05 USD. Mit einem Wert von 296,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 13.759.544 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 306,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 53,61 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,557 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 292,20 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 102,55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,21 Prozent gesteigert.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 10,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

