Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

31.10.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 280,13 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
242,85 EUR -1,05 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 280,13 USD ab. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 277,03 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 282,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.299.437 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 291,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,557 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,20 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,12 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 102,55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,25 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 03.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 10,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingebracht

Ausblick: Alphabet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

In eigener Sache

Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
