Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Abend

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 279,89 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 279,89 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 277,03 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 282,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8.039.797 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 291,41 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 49,79 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,557 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 292,20 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,87 USD, nach 2,12 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 102,55 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

