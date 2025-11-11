Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 249,38 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 249,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,40 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.121.257 Amazon-Aktien den Besitzer.
Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 258,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,69 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 54,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 276,25 USD.
Amazon ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,88 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 180,17 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 7,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
