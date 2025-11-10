DAX23.973 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.317 +1,4%Bitcoin90.991 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Commerzbank CBK100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Notierung im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Montagnachmittag an Boden

10.11.25 16:08 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 250,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
212,95 EUR 1,65 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 250,12 USD zu. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 251,75 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 248,42 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.183.590 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 161,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 276,25 USD.

Amazon veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,40 Prozent auf 180,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 29.01.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 7,08 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

S&P 500 in KI-Hand: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial

Amazon-Aktie: Amazons FireTV-Stick bekommt neuen Namen - was sich sonst ändert

Amazon-Aktie nach Allzeithoch: Rekordquartal und Milliarden-Deal mit OpenAI im Fokus

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen