Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 242,09 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 242,09 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 240,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.270.015 Amazon-Aktien umgesetzt.
Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 258,59 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,82 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,26 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 276,25 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 180,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,09 USD je Amazon-Aktie belaufen.
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
