AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend weit abgeschlagen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 241,13 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 241,13 USD ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 235,76 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,51 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 10.339.965 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,05 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 10,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,49 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,50 USD aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,89 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

