ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Perform' - Ziel 85,88 Euro

30.12.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
69,48 EUR 0,04 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel (Henkel vz) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Henkel basiere das Wachstum auf den Volumina./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08:56Henkel vz Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:56Henkel vz Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
05.12.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

