ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 51 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC
