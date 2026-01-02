DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,05 -0,6%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.117 +1,3%Euro1,1685 -0,3%Öl60,24 -0,9%Gold4.421 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Schlumberger 853390 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Bitcoin, Airbus, Samsung im Fokus
Top News
DAX klettert weiter Richtung Rekordhoch - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an DAX klettert weiter Richtung Rekordhoch - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an
Nordex-Aktie steigt: Großauftrag in Kanada gesichert Nordex-Aktie steigt: Großauftrag in Kanada gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 51 Euro

05.01.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
39,46 EUR 1,18 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
3,0733 CHF 0,0173 CHF 0,56%
Charts|News
NEO/EUR (Neo-Euro)
3,3110 EUR 0,0199 EUR 0,61%
Charts|News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
2,8829 GBP 0,0167 GBP 0,58%
Charts|News
NEO/JPY (Neo-Yen)
607,6762 JPY 2,9847 JPY 0,49%
Charts|News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
3,8699 USD 0,0180 USD 0,47%
Charts|News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,2584 NEO -0,0012 NEO -0,46%
Charts|News

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber./mis/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08:31Infineon OutperformBernstein Research
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:31Infineon OutperformBernstein Research
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen