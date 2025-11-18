DAX23.246 -1,5%Est505.557 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 -1,1%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.715 -0,9%Euro1,1599 +0,1%Öl64,33 +0,5%Gold4.053 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar

18.11.25 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
159,50 EUR -1,50 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) -

Bernstein belässt NVIDIA auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in einem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche. Es gebe für den KI-Konzern noch viel Luft nach oben./ck/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen