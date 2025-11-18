ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) -
Bernstein belässt NVIDIA auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in einem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche. Es gebe für den KI-Konzern noch viel Luft nach oben./ck/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
