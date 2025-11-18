ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) -

Bernstein belässt NVIDIA auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar

Wer­bung Wer­bung

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in einem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche. Es gebe für den KI-Konzern noch viel Luft nach oben./ck/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------