NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagabend mit Verlusten

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 183,54 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,6 Prozent auf 183,54 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 179,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,24 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.779.301 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 13,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 207,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,67 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 46,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

