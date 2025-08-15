DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.504 -0,5%Nas21.974 +0,4%Bitcoin97.125 +1,9%Euro1,1718 +0,1%Öl67,38 +1,3%Gold3.647 +0,6%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Apple auf 230 Dollar - 'Halten'

10.09.25 17:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
193,70 EUR -6,30 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Apple von 215 auf 230 US-Dollar angehoben, die Einstufung auf "Halten" belassen. Neue Hardware wie das superflache iPhone 17 seien kein Befreiungsschlag, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht sei das neue Smartphone eher eine Evolution statt

einer Revolution. Auf den mit spürbar verbesserten KI-Funktionalitäten ausgestatteten Assistenten "Siri" müssten die Verbraucher mindestens bis nächstes Jahr warten. Positiv sei, dass Apple auch künftig mit hohen Zahlungen für die vorinstallierte Google-Suchmaschine rechnen dürfe./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

