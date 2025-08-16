DAX24.274 -0,4%ESt505.415 -0,6%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1683 -0,3%Öl65,99 -0,2%Gold3.349 +0,4%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Brenntag auf 48 Euro - 'Verkaufen'

18.08.25 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
54,12 EUR -0,58 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag (Brenntag SE) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 48 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Resultate und der weitere Ausblick für dieses Geschäftsjahr seien von anhaltender Unsicherheit geprägt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine erwogene Trennung der beiden Segmente von Brenntag hält er die Vorteile einer potenziellen Aufspaltung für noch nicht vollständig ersichtlich./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Brenntag SE

