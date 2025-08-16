ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Brenntag auf 48 Euro - 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag (Brenntag SE) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 48 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Resultate und der weitere Ausblick für dieses Geschäftsjahr seien von anhaltender Unsicherheit geprägt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine erwogene Trennung der beiden Segmente von Brenntag hält er die Vorteile einer potenziellen Aufspaltung für noch nicht vollständig ersichtlich./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
