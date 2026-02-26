DAX25.339 +0,2%Est506.163 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +2,1%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.562 +0,7%Euro1,1814 +0,1%Öl71,08 +0,2%Gold5.179 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 36 Euro

27.02.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
49,22 EUR -0,67 EUR -1,34%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick bestätigten ihn in seiner Einschätzung, dass sich die Kursentwicklung des Chemiekonzerns vollkommen von der schwierigen Lage abgekoppelt habe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

