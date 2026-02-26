ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 36 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick bestätigten ihn in seiner Einschätzung, dass sich die Kursentwicklung des Chemiekonzerns vollkommen von der schwierigen Lage abgekoppelt habe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT
