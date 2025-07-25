DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1723 +0,4%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel 51,50 Euro

13.08.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
55,30 EUR 0,16 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag (Brenntag SE) nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die Resultate hätten den Eckdaten entsprochen und gleiches gelte für das operative Ergebnis (Ebita) nach der jüngsten Gewinnwarnung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der für das zweite Quartal berichtete Gewinn je Aktie sei wesentlich niedriger als von ihm gedacht wegen einer Wertberichtigung./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
09:41Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:56Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2025Brenntag SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:41Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.07.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen