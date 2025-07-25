ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel 51,50 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag (Brenntag SE) nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die Resultate hätten den Eckdaten entsprochen und gleiches gelte für das operative Ergebnis (Ebita) nach der jüngsten Gewinnwarnung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der für das zweite Quartal berichtete Gewinn je Aktie sei wesentlich niedriger als von ihm gedacht wegen einer Wertberichtigung./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.2025
|Brenntag SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
