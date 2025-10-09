ANALYSE-FLASH: UBS belässt Gerresheimer zunächst auf 'Buy' mit Ziel 75 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Rating und Ziel stünden aber auf dem Prüfstand, nachdem der Spezialverpackungshersteller im Rahmen vorläufiger Quartalszahlen zum dritten Mal die Jahresziele nach unten revidiert habe, schrieb Olivier Calvet in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) dürften nun um bis zu 5 beziehungsweise 10 Prozent sinken und die für das Ergebnis je Aktie sogar im prozentual zweistelligen Bereich./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Gerresheimer Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Gerresheimer Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|22.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.04.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|19.02.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
