Analystenstimme

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 68 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Die jüngste Kurserholung könnte noch länger anhalten, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf einen Preisanstieg im Geschäft mit Silikonen und Maßnahmen zur Optimierung. ChemCast, das KI-Tool von Berenberg, habe WACKER CHEMIE als einzigen Spezialchemiekonzern mit positiver Preisdynamik im Januar herausgefiltert./rob/ag/zb

