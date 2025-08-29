DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.221 +0,2%Euro1,1696 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Monats-Einschätzungen

Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.08.25 22:30 Uhr
Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats | finanzen.net

So haben Experten die Apple-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
199,08 EUR -0,12 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

21 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.

13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst hält die Apple-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 237,22 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,08 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 232,14 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.266,00 USD14,5908.08.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD9,8507.08.2025
DZ BANK--07.08.2025
UBS AG220,00 USD-5,2307.08.2025
UBS AG220,00 USD-5,2305.08.2025
DZ BANK--01.08.2025
Jefferies & Company Inc.190,67 USD-17,8601.08.2025
UBS AG220,00 USD-5,2301.08.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD9,8501.08.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
