Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple behauptet sich am Nachmittag

Die Aktie von Apple zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 239,55 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 239,55 USD bewegte sich die Apple-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 240,14 USD zu. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 238,75 USD nach. Bei 239,34 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.216.486 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 29,36 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 235,55 USD.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 94,04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Apple-Aktie.

