Apple im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Nachmittag stärker

13.08.25 16:09 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 231,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
199,00 EUR 2,32 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 231,04 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 232,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.192.663 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,57 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 169,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,76 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,38 USD je Apple-Aktie aus.

Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,36 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

Apple-Aktie ungeachtet dessen im Plus: Musk wirft Apple Diskriminierung seiner Apps vor

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: Denis Kuaev / Shutterstock,.com

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
01.08.2025Apple HaltenDZ BANK
01.08.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen