Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 231,04 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 231,04 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 232,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.192.663 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,57 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 169,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,76 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,38 USD je Apple-Aktie aus.

Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,36 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

