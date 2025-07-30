Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 232,29 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 232,29 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 232,05 USD aus. Bei 233,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.812.091 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Gewinne von 11,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 27,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 233,38 USD je Apple-Aktie an.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,36 USD fest.

