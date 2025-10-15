DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.296 +0,4%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.601 +0,4%Bitcoin95.602 -2,0%Euro1,1642 +0,3%Öl62,16 -0,2%Gold4.212 +1,7%
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 249,28 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 249,28 USD zu. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 251,81 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 249,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.196.689 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Mit einem Zuwachs von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 47,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 245,87 USD angegeben.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 94,04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Apple dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,38 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
