Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Apple

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 225,50 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 225,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 224,69 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 226,39 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.250.057 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 24,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94,04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

