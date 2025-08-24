Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 228,68 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 229,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 226,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.484.263 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 260,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,74 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 169,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 233,38 USD angegeben.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2025 7,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

