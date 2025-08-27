Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend stärker

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 233,31 USD zu.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 233,31 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 233,41 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.562.742 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,22 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 27,47 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 233,38 USD.

Am 31.07.2025 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,04 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

