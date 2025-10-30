Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagabend höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 271,38 USD.

Das Papier von Apple legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 271,38 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 274,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 272,00 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.528.579 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 274,13 USD. Gewinne von 1,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 169,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 60,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 247,30 USD.

Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,38 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

US-Tech-Riesen steigern EU-Lobbyausgaben

iPhone Air floppt: Apple-Aktie trotz massiven Produktionkürzungen stabil - das nächste Debakel?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen