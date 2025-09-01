AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken AstraZeneca am Nachmittag ins Minus

AstraZeneca im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 121,38 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 121,38 GBP abwärts. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 121,10 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 121,70 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 186.949 Stück gehandelt.

Am 06.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 130,68 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 7,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,43 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AstraZeneca-Aktie bei 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 10,82 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.

