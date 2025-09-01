AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 118,95 GBP abwärts.
Um 15:52 Uhr fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 118,95 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 118,40 GBP. Bei 121,30 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 271.248 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 127,80 GBP. Gewinne von 7,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,46 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 138,72 GBP.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.
In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
