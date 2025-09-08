AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag mit Abschlägen

AstraZeneca im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 119,24 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 119,24 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,24 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,08 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 236.900 AstraZeneca-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,24 GBP erreichte der Titel am 11.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,98 GBP je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren