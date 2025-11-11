AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 134,02 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 134,02 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 134,60 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 134,00 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 503.073 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 134,60 GBP. Gewinne von 0,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,56 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,29 GBP an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,25 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,27 Mrd. GBP ausgewiesen.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

