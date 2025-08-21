AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von AstraZeneca

AstraZeneca im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 119,76 GBP.

Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 119,76 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 119,32 GBP. Bei 119,34 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 23.496 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 133,38 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je AstraZeneca-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren