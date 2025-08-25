Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Ende des Dienstagshandels

Index im Fokus

So performte der Dow Jones am Dienstag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende kletterte der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,30 Prozent auf 45.418,07 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,394 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,713 Prozent auf 45.605,25 Punkte an der Kurstafel, nach 45.282,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45.192,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 45.437,62 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 44.901,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 41.603,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41.240,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 7,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 45.757,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 3,51 Prozent auf 234,83 USD), Cisco (+ 1,86 Prozent auf 68,39 USD), American Express (+ 1,52 Prozent auf 320,60 USD), Goldman Sachs (+ 1,38 Prozent auf 748,95 USD) und IBM (+ 1,34 Prozent auf 242,63 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-1,67 Prozent auf 243,74 USD), UnitedHealth (-1,45 Prozent auf 300,43 USD), Johnson Johnson (-1,08 Prozent auf 176,49 USD), Nike (-0,66 Prozent auf 78,65 USD) und Verizon (-0,61 Prozent auf 43,96 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 50.862.034 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,736 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.net