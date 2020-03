S&P stuft Continental auf BBB ab - Conti-Aktie trotzdem im Plus

Der kurzfristige Bonitätsnote wurde mit A-2 bestätigt, der Ausblick ist negativ.

Der weltweite Automobilabsatz werde infolge der COVID-19-Pandemie 2020 voraussichtlich um 15 Prozent sinken und sich im Jahr darauf nur moderat um 6 bis 8 Prozent erholen, prognostizieren die Ratinganalysten. Infolgedessen werde das Verhältnis des bereinigten FFO (Funds from Operation) zur Verschuldung auf etwa 25 bis 30 Prozent sinken, von 46 Prozent am Jahresende 2019.

"Der negative Ausblick spiegelt unsere Ansicht wider, dass die Kreditkennzahlen und die Liquidität von Continental durch eine stärkere COVID-19-Pandemie in den Schlüsselregionen und die folgenden Maßnahmen der Regierungen zu deren Eindämmung weiter negativ beeinflusst werden könnten."

Die Continental-Aktie legt in einem freundlichen Gesamtmarkt am Dienstag via XETRA zeitweise 0,62 Prozent zu auf 64,43 Euro.

