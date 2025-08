BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 41,88 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,12 EUR an. Bei 42,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.560 Stück gehandelt.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,47 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,67 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie tiefer: Goldman Sachs senkt Kursziel für BASF-Aktie

Wie Experten die BASF-Aktie im Juli einstuften

Buy von Deutsche Bank AG für BASF-Aktie