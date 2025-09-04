DAX23.639 -0,6%ESt505.328 -0,4%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.300 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
Aktienkurs aktuell

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Aufschlag

05.09.25 16:09 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 44,17 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 44,17 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,47 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 723.824 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 24,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,33 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,50 EUR.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

