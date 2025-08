BASF Aktie News: BASF am Vormittag freundlich

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 42,64 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 42,64 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 42,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.009 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 29,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 12,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 22.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

