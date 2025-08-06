DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Aktienkurs aktuell

BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

07.08.25 09:24 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 43,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,20 EUR 0,51 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 43,45 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 114.784 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. 26,72 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,44 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie unterbricht Abwärtstrend: Schwachen Zahlen und gesenkte Prognosen belasten dennoch weiter

Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet BASF-Aktie

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Nachrichten zu BASF

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025BASF KaufenDZ BANK
