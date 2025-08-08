DAX24.099 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,74 +3,0%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
Blick auf Aktienkurs

BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten

11.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 45,18 EUR abwärts.

Das Papier von BASF befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 45,18 EUR ab. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 45,10 EUR. Mit einem Wert von 45,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 527.371 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 17,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,71 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

