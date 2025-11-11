BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Dienstagmittag freundlich
Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 43,17 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 43,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 43,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 327.049 BASF-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 27,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Abschläge von 13,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.
Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,96 Prozent zurück. Hier wurden 14,33 Mrd. EUR gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
D-Wave nach starken Quartalszahlen tiefer: Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie
BASF-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BASF von vor 10 Jahren angefallen
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen