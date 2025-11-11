BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 43,17 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 43,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 43,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 327.049 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 27,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Abschläge von 13,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,96 Prozent zurück. Hier wurden 14,33 Mrd. EUR gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

D-Wave nach starken Quartalszahlen tiefer: Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie

BASF-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BASF von vor 10 Jahren angefallen