BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 42,97 EUR.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,97 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 43,52 EUR. Mit einem Wert von 42,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 979.187 BASF-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 21,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 12,96 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,25 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,22 EUR an.
BASF gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,96 Prozent zurück. Hier wurden 14,33 Mrd. EUR gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,59 EUR je BASF-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:41
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
