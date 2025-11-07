DAX23.661 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
Notierung im Fokus

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit positiven Vorzeichen

07.11.25 09:22 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 43,16 EUR zu.

BASF
42,93 EUR 0,01 EUR 0,02%
Um 09:06 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,16 EUR. Bei 43,19 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.177 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 21,61 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,31 EUR. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 46,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,33 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

