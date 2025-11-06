BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag billiger
Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 42,93 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 42,93 EUR. Bei 42,79 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,11 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 783.521 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 12,88 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,31 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,22 EUR an.
BASF veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 14,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je BASF-Aktie.
